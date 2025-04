Incendio in villa a Casteltermini, domani l’autopsia sul corpo di Filomena De Marco

Sarà lutto cittadino a Casteltermini nel giorno dei funerali di Filomena De Marco, la 68enne trovata carbonizzata all’interno della sua villa sabato mattina.

A renderlo noto è il sindaco Gioacchino Nicastro che in una nota dichiara: “Profondamente affranti, ci uniamo all’immenso dolore che ha colpito la famiglia De Marco per la tragica scomparsa della cara congiunta, un drammatico e doloroso evento che ha suscitato sgomento e profonda commozione in tutta la comunità di Castelteltermini. Ritenuto di interpretare il comune sentimento della cittadinanza, il Sindaco proclama il lutto cittadino durante lo svolgimento delle esequie, riservandosi di comunicare data e ora in cui saranno celebrate”.

Intanto le indagini dei carabinieri proseguono. Domani pomeriggio, così come disposto dalla procura di Agrigento, sarà effettuata l’autopsia sul corpo della donna per accertare le cause del decesso. Ad eseguirla, presso l’ospedale di Agrigento, sarà il medico legale Alberto Alongi.