Inchiesta Pandora, oggi l’interrogatorio dell’ex vicepresidente della Regione Sammartino

Sarà interrogato questa mattina dal gip del Tribunale di Catania Carla Aurora Valenti il deputato regionale Luca Sammartino, ormai ex vicepresidente della Regione siciliana, indagato per corruzione aggravata dalla Procura di Catania nell’ambito dell’inchiesta Pandora su presunte infiltrazioni mafiose nel Comune di Tremestieri Etneo (Catania). Come annunciato dal suo legale, l’avvocato Carmelo Peluso, Sammartino risponderà nell’interrogatorio di garanzia. Il politico è stato sospeso dal giudice da incarichi pubblici per un anno.