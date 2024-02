Irregolarità in un cantiere edile, denunciato imprenditore e quasi 40 mila euro di multa 

Omessa sorveglianza sanitaria, nessun dispositivo di protezione e due dei cinque lavoratori presenti sono risultati “in nero”. Proseguono i controlli dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro nella provincia di Agrigento.

I militari dell’Arma, unitamente ai colleghi della Compagnia di Sciacca, hanno ispezionato un cantiere edile in contrada Bertolino, a Menfi. Al termine dell’accertamento un imprenditore quarantenne è stato denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Sciacca. Nei suoi confronti sono scattate anche sanzioni e ammende per un importo complessivo di circa 37 mila euro.