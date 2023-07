La rapina alla gioielleria di Menfi, 800 mila euro il bottino 

Ammontano a 800 mila euro circa i preziosi rubati dai malviventi che due giorni fa a Menfi hanno messo a segno una rapina a mano armata ai danni della gioielleria Campo, situata nella centralissima via Inico. È stata completata la stima del valore della refurtiva. L’indagine è tuttora in corso. I carabinieri stanno controllando le immagini riprese delle telecamere a circuito chiuso in dotazione alla stessa gioielleria ma anche quelle dei negozi vicini e, eventualmente, di altre zone del territorio comunale. Tre i rapinatori entrati in gioielleria nel tardo pomeriggio di mercoledì.

Dopo avere immobilizzato i dipendenti ed un cliente, si sono impossessati di gioielli e orologi per poi fuggire a bordo di un’auto con, alla guida, un quarto complice. Auto poi abbandonata e ritrovata dagli investigatori bruciata nelle campagne di Menfi. Solidarietà ai proprietari della gioielleria è stata espressa oggi da Giuseppe Caruana, presidente di Federpreziosi Confcommercio di Agrigento: “Questi episodi – dice – generano rabbia in noi operatori, e devono far riflettere sulla necessità di una maggiore attenzione, da parte di chi governa le città, per trovare soluzioni relative ad un necessario piano sulla sicurezza, affinché si possa presidiare il territorio e renderlo più sicuro e vivibile”.