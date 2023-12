Ladri “visitano” il municipio di Santo Stefano Quisquina: rubati soldi dalle macchinette

Ladri in azione al municipio di Santo Stefano Quisquina. I malviventi, dopo aver forzato una finestra, sono riusciti ad entrare all’interno del comune. Il raid è stato messo a segno di notte. Una volta dentro, hanno rovistato dappertutto prima di entrare negli uffici Tributi e Anagrafe. I ladri hanno preso di mira i distributori automatici di bevande e snack portando via l’incasso custodito.

Non è ancora stato quantificato il bottino. A presentare la denuncia ai carabinieri della locale stazione è stato il sindaco Francesco Cacciatore. I malviventi, da una prima ricostruzione, non hanno portato via nient’altro. Al via le indagini per risalire ai responsabili del furto con danneggiamento.