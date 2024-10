Ladri “visitano” un ristorante e due case di campagna a Montallegro, indagini 

Ladri in azione a Montallegro. Ignoti malviventi in una sola notte hanno “visitato” due case di campagna, portando via attrezzatura e utensili, e un ristorante dal quale però sono andati via a mani vuote. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Ad agire sarebbero state le stesse persone.

Il primo raid è avvenuto in contrada “Pileri”. I ladri si sono intrufolati nell’abitazione di un quarantaseienne dopo aver forzato una finestra. Una volta dentro hanno rubato alcuni attrezzi agricoli. Il secondo furto si è verificato a poca distanza nella casa di campagna di un sessantacinquenne. In questo caso sono stati portati via utensili da lavoro e materiale agricolo. Infine i ladri hanno fatto visita ad un ristorante di proprietà di un quarantottenne in contrada “Domini”. Qui i ladri, dopo aver rotto una finestra, hanno rovistato dappertutto ma sono fuggiti senza rubare nulla.