“Lampedusa avanguardia europea”, Mattarella elogia l’isola e il sindaco si commuove 

“Un saluto, e un augurio particolarmente intensi ai cittadini di Agrigento. Da oggi, protagonisti della Capitale italiana della Cultura per l’anno 2025. Saluti e auguri che si estendono a quanti, sul territorio, saranno impegnati negli eventi in programma. Tra di essi, ai lampedusani. Concittadini, che le ferite del nostro tempo hanno reso avanguardia della civiltà europea. Espressione di cultura solidale”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’inaugurazione di Agrigento capitale della cultura italiana 2025.

E a margine della cerimonia abbiamo sentito ai nostri microfoni il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, visibilmente emozionato per le parole del capo dello Stato: “Sono emozionato, a dimostrazione il ruolo che Lampedusa ha in Agrigento capitale della cultura. Adesso dobbiamo correre nell’interessa di questa terra, della nostra provincia. Non mi aspettavo del discorso di Mattarella su Lampedusa, è stato toccante.”