Licenziato dopo rapina a Raffadali, impiegato reintegrato in banca 

Il giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento, Valentina Di Salvo, ha disposto la reintegrazione del dipendente della Banca Popolare Sant’Angelo, Mario Gallo. Nel 2020 presso la filiale di Raffadali il bancario era stato vittima ed eroe al tempo stesso di una rapina durante la quale si è distinto per coraggio limitando i danni per l’istituto di credito, poiché avrebbe consegnato ai rapinatori solo una parte del contante presente quel giorno in filiale, e mettendo così a repentaglio la propria vita.

Ciò nonostante – pur avendo i Carabinieri recuperato quasi tutto il maltolto -il signor Gallo è stato licenziato con l’accusa di non aver seguito correttamente le procedure di sicurezza in caso di rapina, costringendolo pertanto, ad una lunga battaglia legale, assistito dagli avvocati Giuseppe Minio e Calogero Petix.

Il tribunale di Agrigento, in un primo momento, confermò il provvedimento di licenziamento ma – dopo il ricorso dei legali – la vicenda si è conclusa con la sentenza che ha predisposto il reintegro sul posto di lavoro ed un indennizzo a carico dell’istituto di credito.