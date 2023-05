Louis Vuitton sceglie il Teatro Andromeda per la nuova collezione maschile

Il brand Louis Vuitton ha scelto per realizzare lo spot per la collezione autunno inverno maschile, la location del teatro Andromeda, tra i monti della Quisquina, a Santo Stefano Quisquina. Si tratta di una creazione architettonica del pastore artista Lorenzo Reina che ogni anno richiama un gran numero di turisti. Lo spot è già virale sui social, con un gran numero di like e condivisioni.