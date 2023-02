Mafia, revocata libertà vigilata a Giovanni Derelitto 

Il tribunale di Sorveglianza di Agrigento, accogliendo l’istanza avanzata dall’avvocato Vincenzo Castellano, ha revocato la libertà vigilata nei confronti di Giovanni Derelitto, 73 anni di Burgio, già condannato a 15 anni di reclusione nell’ambito dell’operazione antimafia “Scacco Matto”.

Per il magistrato di sorveglianza Derelitto non è più pericoloso: “Ha osservato le prescrizioni impostegli come emerge dalle informative assunte presso l’autorità di polizia preposta alla vigilanza, e pare essersi dedicato precipuamente agli affetti familiari, ciò dimostrando, allo stato, una radicata inversione di tendenza, talché si può oggi fondatamente ritenere, in base alla globale valutazione della condotta, che egli abbia cessato di essere pericoloso”.