Mangia al ristorante e si sente male: muore dopo due giorni donna di 40anni

Va a mangiare sushi con le amiche, torna a casa e le viene la febbre alta con diarrea e vomito e muore. La vittima è una donna di 40 anni, Giuliana Faraci, originaria di Alcara Li Fusi (Messina). La Procura di Patti (Messina) ha aperto una inchiesta e disposto l’autopsia.

L’avvocato Salvatore Mancuso, che rappresenta i familiari di Giuliana Faraci, in una nota dice che “non corrisponde a verità, come riportato da numerose testate giornalistiche, che la signora Faraci abbia cenato a base di sushi o di pesce crudo”. Cibi – dice il legale – “arbitrariamente ipotizzati quali possibili cause di un’intossicazione alimentare e del conseguente decesso della giovane donna”.

Tanti i messaggi di cordoglio per la donna. “Lasci un intera comunità sconvolta dal dolore per la tua prematura scomparsa.Siamo tutti increduli e con i cuori a pezzi. Di te ricordo sempre quel meraviglioso sorriso, una donna dolcissima, garbata, fine. La tua eleganza si contraddistingueva. Ricordo le risate che mi facevi fare quando venivi ad acquistare al negozio del Sig Marcazzo’ chiedevi sempre di me.Non ci sono parole ma solo lacrime. Certe tragedie restano inspiegabili”.