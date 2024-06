Moto finisce contro un palo della luce, morto 18enne

Tragico incidente stradale a Palermo. A perdere la vita un 18enne, Simone Gnoffo: ieri sera il giovane si trovava in sella alla sua moto in via Pietro Bonanno, la strada che sale lungo Monte Pellegrino, quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo finendo contro un palo dell’illuminazione stradale. Il giovane, che indossava il casco, è stato soccorso e trasportato all’ospedale Villa Sofia, dove è morto. Con lui c’era in moto anche un altro ragazzo, rimasto ferito.