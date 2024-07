Mutamenti e successioni di una mafia che non cambia mai

Non c’è nulla da fare: la mafia che avanza e che si colloca ben dentro il secondo millennio ha sempre la stessa faccia. I boss conclamati degli anni 80 e 90, nel nostro caso Salvatore Di Gangi capo della consorteria di Sciacca, amico personale di Totò Riina e per un breve periodo, quale componente di un triunvirato voluto proprio da Totò “u curtu”, a capo dell’intera provincia mafiosa, vengono sostituiti da altri boss già noti, già condannati, e già, puntualmente ritornati in galera.

Non si scappa, è quasi una scienza esatta, un divenire scontato, automatico, inevitabile.

Lo scirviamo da anni, la mafia 5.0 è quella identica degli anni 70-80-90 che si rinnova solo per morte del boss o per carcerazione.

Oggi scopriamo che, grazie alla pregevole indagine della Guardia di finanza, il clan mafioso saccense è stato guidato da Domenico Friscia, sulla breccia già 40 anni fa quando un’inchiesta non propriamente antimafia lo portò in galera perché coinvolto in una torbida vicenda di prostituzione. Già solo questo precedente aveva fatto pensare, sbagliando, che per Friscia, detto “Lillo Patata” ma anche “magnaccio” a causa del precedente giudiziario, non ci sarebbe stato futuro in Cosa nostra. Poi, le altre inchieste del passato, “Avana” in primis, poi “Scacco matto” e “Opunzia”, avevano fatto crescere il prestigio dell’odierno indagato divenendo il capo mafia di Sciacca e riuscendo a bloccare, aiutato da una “tragedia”, le velleità di comando di un fedelissimo, dicono gli inquirenti, proprio di Totò Di Gangi: Domenico Maniscalco, imprenditore della città termale che già aveva subito il carcere per reati associativi venendo poi assolto.

Già, una “tragedia” che dentro la mafia ha sempre un peso, è sempre ricorrente e, talvolta, orienta azioni. Per Maniscalco ha avuto un effetto altamente negativo l’essere stato indicato (e non era vero) come un “quasi” collaboratore di giustizia, pronto ad accusare i suoi complici pur di uscire dal carcere dove era stato condotto in seguito all’inchiesta ”Montagna”. E tanto ha fatto valere Friscia nella sua scalata al vertice di Cosa nostra appena è morto il boss dei boss Di Gangi (rispettato da tutti, quasi venerato anche da Friscia e Maniscalco) siamo nel novembre del 2021. Ecco, morto un papa se ne fa un altro. Normale che sia così ma dentro i clan mafiosi è ancora più normale. E, talvolta, i casi più difficili di successione vengono risolti a pistolettate. In tempo di elezioni Cosa nostra va subito al sodo e va avanti come si dice in Svezia “a tratturi”.

Dunque, questo importante avamposto di Cosa nostra, l’intero territorio di Sciacca, sarebbe stato dominato da Friscia così avviene a Canicattì, come ha dimostrato l’inchiesta “Xydi” dove a reggere le fila della mafia che conta ci sarebbe stato Lillo Di Caro, un altro predestinato, succeduto allo zio, quel Peppe Di Caro che a sua volta, aveva preso il posto di Antonio Ferro e Antonio Guarneri.

E sempre a Canicattì, versante “Stidda” accade la stessa cosa: è di appena ieri la notizia dell’arresto di Antonio Maira, ritenuto ai vertici dell’articolazione mafiosa contrapposta a Cosa nostra, sulla breccia da oltre 40 anni, uscito indenne dall’inchiesta sul delitto Livatino, pagando un prezzo altissimo sul piano personale e familiare (l’uccisione del figlio sedicenne mentre egli dimorava nelle patrie galere). Ebbene, secondo le investigazioni recenti, Maira comanderebbe ancora.

Nessuna sorpresa, inoltre, ci coglie nel sapere che l’inchiesta sulla mafia di Roma capitale e sulla banda della Magliana annovera tra i suoi protagonisti anche Francesco Mario Dimino (nessuna familiarità, sembra, con il ben più noto Accursio) 58 anni di Sciacca. Anche questo è un dato consolidato. Non è un caso che per gli investigatori, il “quinto re di Roma” è di Palma di Montechiaro, alias Salvatore Nicitra (anche lui ha avuto un figlio, un bambino, ucciso), così come killer palmesi stiddari del clan Benvenuto&Calafato, in passato, hanno eseguito missioni di morte proprio a Roma per conto di Enrico “Renatino” De Pedis ed Enrico Nicoletti. E non ci sorprende nemmeno sapere che per lunghi anni sul litorale romano hanno comandato clan agrigentini e picciotti lampedusani che portano lontano. Sino a “Diabolik, alias Fabrizio Piscitelli dato che non è un caso che Piscitelli compaia nell’ordinanza di custodia cautelare datata 1998, operazione di Ros e Dia denominata «Black beach». Con lui c’è anche Pippo Blandina, appunto, e i massimi esponenti, allora, dei clan egemoni di Ostia ossia Vito e Vincenzo Triassi, referenti lidensi del clan mafioso Cuntrera-Caruana-Caldarella nonché i boss dei clan Senese e Spada.

Tutto torna, disse qualcuno. Sarà vero?