Natale all’insegna del sole, Babbo natale sceglie la Scala dei turchi

Natale all’insegna del sole e di temperature primaverili in tutta la Sicilia. A Siracusa e Trapani si toccano i 21 gradi. C’è chi, come Babbo Natale ha approfittato della giornata favorevole per fare un tuffo in mare alla Scala dei turchi.

Si conferma un successo l’iniziativa giunta al secondo anno, grazie a Rodolfo Miccichè, ideatore dell’evento, ed a tutti gli amici che per il bene del territorio, senza scopo di lucro e senza un centesimo di fondi pubblici e/o privati, hanno deciso di fare compagnia questa mattina a Babbo Natale.

Una giornata primaverile, allietata da un amico zampognaro, e con tanti giovani provenienti da tutta la Sicilia.