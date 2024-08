Naufragio Bayesian, indagato il comandante per omicidio colposo plurimo

Il comandante del Bayesian, il neozelandese James Cutfield, e’ stato sottoposto ieri al processo verbale di identificazione ed e’ stato invitato dagli investigatori a eleggere domicilio in Italia e a nominare un difensore. Cutfield, che non sarebbe stato sentito dai pm della Procura di Termini Imerese (Palermo), ha cosi’ appreso di essere formalmente indagato per il naufragio del veliero affondato una settimana fa a Porticello.

Nel corso della giornata i magistrati dovrebbero convocare “le parti” (tra cui lo stesso Cutfield) per fissare le autopsie sui corpi delle sette vittime dell’affondamento del Bayesian: dovrebbero iniziare domani e durare fino a giovedi’. Non si sa ancora se oltre al comandante siano indagati altri membri dell’equipaggio, tutti ospiti dell’hotel Domina Zagarella di Santa Flavia