“Non rispettano prescrizioni pubblico spettacolo”, denunciati organizzatori e buttafuori 

È di cinque denunce il bilancio dei controlli effettuati dagli agenti di polizia del commissariato di Canicattì a margine della serata di Capodanno avvenuta in piazza Dante. Per l’organizzatore e il responsabile della sicurezza è scattato il deferimento per l’ipotesi di reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. Per tre buttafuori, invece, è scattata la denuncia per inosservanza ai provvedimenti di autorità.

Le indagini dei poliziotti, guidati dal commissario Gerlando Scimè, hanno portato alla luce una serie di irregolarità durante la notte più lunga dell’anno. In due non avrebbero rispettato le prescrizioni della commissione pubblici spettacoli mentre i tre buttafuori, nonostante fossero sprovvisti di licenza, sono stati sorpresi a lavorare ugualmente.