Nuovo pronto soccorso a Sciacca, Capodieci: “Punto di riferimento dell’area ovest della provincia”

È stato inaugurato il nuovo Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, un’area di 500 metri quadrati con annessa camera calda per le ambulanze, che rappresenta un punto di riferimento dell’area ovest della provincia di Agrigento.

A tagliare il nastro della nuova struttura è stata l’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni che ha dichiarato: “È significativa la presenza dell’ospedale di Sciacca nella rete ospedaliera della Regione. Questo nuovo pronto soccorso dimostra che siamo di fronte ad un’organizzazione che funziona a pieno regime, che sicuramente può dare di più ma questa mi pare che sia già in posizione di ottimo funzionamento. Un pronto soccorso è sempre un momento di particolare interesse per la collettività e di particolare impegno per l’organizzazione che eroga servizi sanitari. Non è un luogo qualunque ma un luogo in cui confluiscono i bisogni delle persone”.

Tanti gli interventi per un investimento di un milione e mezzo di euro da parte della direzione strategica dell’Asp di Agrigento, prima tra tutti l’installazione di una nuova tac, la risonanza magnetica e la radiologia digitale. E’ stato riattivato il reparto di ortopedia, è stata attivata la seconda sala di emodinamica, la Scrambler Therapy un trattamento innovativo per il dolore cronico, attivato l’ospedale di comunità e tra le novità anche un App digitale che consente ai medici del pronto soccorso di dare le informazioni ai parenti dei pazienti.

“Oggi è una giornata importante per tutto il territorio e per l’azienda. Poter avere e poter approcciarsi ad una struttura sanitaria più tecnologica e strutturale penso che sia garanzia di una qualità dell’assistenza che deve essere la migliore possibile. E’ un tassello di un grande intervento di sistema che sta mettendo in campo l’azienda sanitaria di Agrigento a 360°”, ha dichiarato il manager dell’Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci.

Dunque nuove sale, sei posti letto di osservazione breve intensiva e otto posti letto di astanteria. Inoltre nel piano delle azioni rientra anche l’assunzione di 4 neurologi per la stroke unit, l’avvio dell’iter di quattro nuovi posti in terapia intensiva e la rimodulazione dei precedenti otto, e l’iter concorsuale per il nuovo direttore dell’unità operativa complessa di Chirurgia.

“E’ un grande passo avanti nella riqualificazione del nosocomio saccense che consentirà di offrire una migliore assistenza sanitaria ai cittadini del comprensorio. Un ringraziamento va a tutto il personale medico e sanitario dell’ospedale Giovanni Paolo II impegnato quotidianamente al servizio della comunità con professionalità e abnegazione”, ha dichiarato Margherita La Rocco Ruvolo, sindaco di Montevago e deputato all’Ars.