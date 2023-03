Pullman fuori strada nel Messinese, alcuni passeggeri feriti

PALERMO (ITALPRESS) – Un pullman turistico è uscito di strada sulla SS116, in localià Limari, nel comune di Sinagra nel Messinese, finendo in una scarpata. Feriti alcuni dei passeggeri, soccorsi dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. In corso le operazioni di recupero del mezzo.(ITALPRESS).-foto vigili del fuoco-