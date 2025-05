Filmò e diffuse lo stupro di gruppo di Palermo, condannato per revenge porn 

Sette anni per lo stupro, quattro anni e due mesi per il revenge porn: pene non molto distanti tra di loro per Angelo Flores, 23 anni, uno dei sette imputati della violenza sessuale di gruppo al Foro Italico di Palermo. Questo pomeriggio il Gup del tribunale Stefania Brambille, col rito abbreviato, ha condannato Flores pure per avere inviato a terze persone i video degli abusi nei confronti della vittima, portata in un cantiere abbandonato e brutalizzata da cinque dei sette aggressori, mentre Flores effettuava appunto le riprese video.

Per il fatto in se’ gli imputati erano stati riconosciuti colpevoli (sei in tribunale e uno al tribunale dei minori) e la sentenza e’ definitiva quasi per tutti, dato che nel processo di fronte alla giustizia ordinaria in cinque, tra cui lo stesso Flores, non hanno fatto appello. Grazie a questa sostanziale accettazione del verdetto, come previsto dalla legge, c’era stato uno sconto di un sesto della pena. Nessuno sconto invece oggi, a parte quello di un terzo della pena per il rito abbreviato: il pm aveva chiesto 2 anni e quattro mesi e il giudice ha usato la mano pesante, quasi raddoppiando la condanna inflitta a Flores. In aula il giovane aveva chiesto scusa. Ora dovra’ risarcire la vittima, che si era costituita parte civile anche in questo processo, con l’assistenza dell’avvocato Carla Garofalo.