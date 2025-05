Bus di linea prende fuoco in marcia, tutti salvi i passeggeri 

Momenti di panico su un bus di linea a Casteltermini. Un incendio è divampato sul mezzo pesante, forse a causa del surriscaldamento del motore, mentre era in marcia. All’interno dell’abitacolo vi erano diverse persone che stavano rientrano in paese.

Per fortuna tutti, capendo l’imminente pericolo, sono riusciti a scendere e abbandonare il veicolo. Le fiamme, in breve tempo, hanno letteralmente divorato l’autobus. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona.