Racalmuto, perde il controllo dell’auto e si schianta contro albero: conducente in ospedale

Incidente autonomo a Racalmuto nella tarda serata di ieri. L’automobilista, per cause in via di accertamenti, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un albero. Sul posto lanciato l’allarme i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, e i carabinieri. L’automobilista non versa in grave condizioni di vita ma è stato comunque trasferito in ospedale per le cure necessarie. L’incidente è avvenuto lungo il viale Falcone Borsellino.