Raffadali, 52enne travolto da auto in corsa mentre attraversa la strada

Travolto da un’auto in corsa mentre stava attraversando la strada. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi in via D’Alessandro, nel centro di Raffadali. Un cinquantaduenne è rimasto ferito e avrebbe riportato un trauma cranico. Le sue condizioni, per fortuna. non dovrebbero destare particolari preoccupazioni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava camminando lungo la strada quando è stato investito da un’auto in corsa.

A prestare il primo soccorso è stato proprio il conducente del mezzo che ha anche chiamato immediatamente il 118. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasferito il ferito con un’ambulanza per le necessarie cure mediche. Ad occuparsi della viabilità sono gli agenti della polizia locale.