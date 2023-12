“Realizza gazebo abusivo nei pressi della Scala dei Turchi”, ammenda per 58enne

Decreto penale di condanna nei confronti di un cinquantottenne agrigentino per aver realizzato abusivamente una struttura in legno a pochi passi dalla Scala dei Turchi di Realmonte. Lo ha disposto il gip del tribunale di Agrigento Giuseppa Zampino che ha inflitto un’ammenda di 340 euro all’imputato. L’uomo era stato denunciato lo scorso ottobre a margine di un controllo effettuato a Punta Grande. Secondo l’accusa, avrebbe realizzato un manufatto in legno con dei pilastri e delle travi in metallo. Il tutto senza le necessarie autorizzazioni. La difesa, rappresentata dall’avvocato Gianfranco Pilato, potrà impugnare il decreto penale di condanna e chiedere il processo per il suo assistito.