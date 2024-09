Rubano al centro commerciale “Le Vigne”, denunciati marito e moglie 

Entrano all’interno di un negozio come normali clienti ma poco dopo rubano abbigliamento e prodotti sia elettronici che per la casa. È successo al centro commerciale “Le Vigne” dove marito e moglie sono stati denunciati per furto aggravato. I coniugi – lui 39enne, lei 28enne di Castrofilippo – pensavano di averla fatta franca dopo esser riusciti a lasciare il centro commerciale indisturbati. Ad incastrarli, dopo la denuncia del responsabile, sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza. I carabinieri, dopo aver visionato il video, sono riusciti a risalire all’identità di marito e moglie e denunciarli.