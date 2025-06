CastrumFavara, Totò Catania è il nuovo Direttore Sportivo dei gialloblu

L’ ASD CastrumFavara comunica di aver affidato a Totò Catania il ruolo di direttore sportivo della squadra.

Catania, 48 anni, di Palma di Montechiaro è molto conosciuto negli ambienti sportivi siciliani e nazionali per il corposo curriculum nel mondo del calcio. Cresciuto sin da bambino dentro uno spogliatoio, sempre accanto a papà Gioacchino, storico presedente della Gattopardo, conosce tutte le dinamiche che ruotano attorno ad un’organizzazione calcistica per aver ricoperto diversi ruoli. Conoscitore delle varie realtà calcistiche siciliane, ha maturato la prima esperienza da DS proprio nella sua città all’età di 19 anni, portando la sua Gattopardo al terzo posto in classifica in Eccellenza. Il successivo anno, riconfermato direttore sportivo, approda in Serie D nella promozione storia della Gattopardo e, nella prima stagione della quarta serie, ottiene subito una tranquilla salvezza. Dal 2003 al 2010 la grande esperienza maturata come Presidente della prima squadra di Palma di Montechiaro. Rileva la Gattopardo in promozione e la porta in Eccellenza a giocare ben 2 finali play off regionali. Nel 2011 diventa Direttore generale nel Licata in serie D. L’anno successivo approda ad Agrigento. Con l’Akragas vince il campionato di Eccellenza e l’anno successivo disputa la finale play off nazionale in serie D. Acquisisce il patentino di Collaboratore della gestione sportiva frequentando corsi federali e viene iscritto al registro nazionale della FIGC. Ritorna ad Agrigento nelle vesti di direttore sportivo in Lega Pro ottenendo 2 salvezze. A Coverciano supera l’esame come Direttore sportivo professionista discutendo la tesi “Lo staff tecnico nel calcio”. Poi il grande salto in Serie A a Parma, come osservatore nei campionati giovanili al fianco di Daniele Faggiano. Successivamente è stato impegnato come osservatore seguendo tanti campionati in giro per l’Italia, tra lega Pro, serie D e settori giovanili. Adesso la nomina a Favara.

“Oggi ricevo con orgoglio – sono le prime parole di Totò Catania appena arrivato a Favara- l’incarico di direttore sportivo di una storica società calcistica, in una città che rappresenterà la nostra provincia in Serie D. Devo ringraziare la società tutta per l’opportunità datami e la stima dimostratami. Sono sicuro di ricambiare con il massimo impegno, mettendo al servizio della società le mie conoscenze ed esperienze acquisite negli anni. Voglio portare all’interno dello spogliatoio e della struttura il “vecchio modello di calcio”, fatto di valori, di rispetto e di lealtà. Chiedo ai tifosi, conosciuti per il proprio calore e la propria passione, di stare vicino sempre a questa società fatta di uomini che amano il Favara. Da oggi sarò il primo tifoso dei gialloblu e con il mio ruolo voglio dare il massimo a questa splendida comunità”.