“Rabatoff”al via il primo evento culturale di OltreCapitale

Domenica 15 giugno l’antico quartiere del Rabato, nel centro storico di Agrigento, ospiterà “Ràbatoff”, il primo evento del circuito culturale ideato e organizzato da OltreCapitale.

Una giornata di performance, laboratori, passeggiate narrative e azioni partecipative per riattivare la memoria della frana del 1966 e restituire attenzione e presenza a un luogo troppo a lungo dimenticato

Nel pomeriggio alle ore 17:00 si svolgerà “Corpo Territorio”, laboratorio esperienziale a cura di Agnese Canicattì. A seguire la performance site-specific “Tra le crepe”. Poi alle ore 20:00 – “Mal di Rabato”, performance di Beniamino e Ilaria in piazza Santa Croce e passeggiata narrativa nel Rabato con gli artisti. In contemporanea, tour in e-bike nella città alta con Paradise Agrigento. A seguire la degustazione di vini delle Cantine Vella e dei piatti della cucina senegalese di Fatima Mama Africa.

Musica in vinile selezionata da Miso Soup.