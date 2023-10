Santa Margherita Belice, furto in azienda: rubati 260 tra agnelli e pecore 

Ladri in azione in un’azienda zootecnica in contrada Gulfa, a Santa Margherita Belice. Ignoti malviventi, dopo aver divelto la recinzione, hanno rubato 110 agnelli e 150 pecore. Un intero gregge fatto sparire nel pieno della notte. Il danno, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 30 mila euro. Ad agire più persone che, con un mezzo pesante, sono fuggiti poi indisturbati.

A fare la scoperta è stato uno dei pastori che si occupa del gregge. L’azienda è di proprietà di una allevatrice cinquantenne del posto che ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della locale stazione. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini. Al vaglio l’eventuale presenza di telecamere di sorveglianza.