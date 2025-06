Smantellata rete dello spaccio nei quartieri Ballarò e Vucciria: 8 arresti, droga consegnata travestiti da rider

Con un’operazione imponente condotta all’alba, oltre cento finanzieri del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Palermo hanno dato esecuzione a un provvedimento di fermo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di otto persone, accusate di gestire un vasto traffico di cocaina e hashish nei quartieri popolari di Ballarò e Vucciria. Il blitz, scattato tra Palermo e Villabate, ha incluso anche 17 perquisizioni locali ed è il frutto di un’articolata indagine che ha permesso di disarticolare una vera e propria organizzazione criminale, con struttura gerarchica e modalità operative degne di un’impresa logistica.

Il sistema era ben rodato: due soggetti al vertice, con l’avallo del mandamento mafioso di zona, gestivano i canali di approvvigionamento della droga e si occupavano di trattare direttamente prezzo, quantità e qualità. Una volta giunta a destinazione, la sostanza veniva smistata grazie a un’organizzazione interna che si serviva anche di soggetti già sottoposti a misura cautelare, che – pur agli arresti domiciliari – ricevevano le telefonate dei clienti e smistavano gli ordini, coordinando le consegne in una sorta di “control room” domestica.

Singolare e inquietante il metodo di distribuzione della droga: i pusher, in sella a motorini o bici elettriche, travestiti da rider e con zaini di note piattaforme di delivery, effettuavano vere e proprie consegne a domicilio, mimetizzandosi tra i lavoratori del settore e riuscendo così a eludere i controlli. Per ridurre il rischio di essere trovati con grandi quantità di droga, i “rider” si spostavano con poche dosi per volta, raddoppiando però i viaggi grazie alla disponibilità di numerose basi logistiche disseminate in città, dove veniva conservato lo stupefacente.

Tra i fermati anche un esponente di spicco della mafia nigeriana, già noto alle forze dell’ordine e arrestato a gennaio 2024 per aver tentato la fuga all’estero con un passaporto falso. L’organizzazione si serviva inoltre di insospettabili: persone incensurate che fungevano da custodi della droga e del denaro. Uno di loro, fermato il mese scorso, era stato trovato in possesso di 1,5 kg di hashish e di tutto il materiale per il confezionamento in dosi. In altri casi, il denaro – raccolto in mazzette da 1.000 euro sigillate sottovuoto – veniva consegnato per essere custodito da soggetti fidati, esterni al giro dello spaccio.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sodalizio era in grado di organizzare oltre 100 cessioni di droga al giorno, suddividendo il lavoro su tre turni giornalieri e raggiungendo un incasso quotidiano stimato in più di 3.000 euro. In totale, durante il periodo investigativo, è stato accertato un volume di affari illecito superiore a 700.000 euro.

L’intervento si inserisce in un più ampio piano di contrasto al traffico di droga e alle infiltrazioni mafiose nei quartieri popolari del capoluogo siciliano