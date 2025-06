Estorsione e pascolo abusivo, misura cautelare per due allevatori

Agenti di polizia di Caronia hanno eseguito la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei confronti di due fratelli, allevatori e originari di Tortorici, per estorsione e pascolo abusivo.

Secondo l’accusa, i due, già dal 2022 e con cadenza giornaliera, facevano sconfinare i propri animali per farli pascolare nei terreni vicini, di proprietà dell’Istituto per i ciechi di Palermo, ricorrendo a pesanti minacce nei confronti degli affittuari, titolari di aziende agricole, costringendoli ad abbandonare i terreni e cercarne di altri per far pascolare i loro animali.