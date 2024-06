Svaligiata casa di poliziotto a Menfi, quasi 10 mila euro il bottino 

Colpo nell’abitazione di un poliziotti a Menfi. I ladri sono entrati in azione indisturbati riuscendo, in pieno giorno, ad aprire e svaligiare ben due casseforti. Il bottino, tra oro e gioielli, ammonterebbe a quasi 10 mila euro. È stato lo stesso agente di polizia a fare la scoperta e denunciare l’accaduto. Al via le indagini dei carabinieri della locale stazione per risalire all’identità dei malviventi. Un aiuto potrebbe arrivare da eventuali telecamere che insistono nella zona.