Tragedia a Realmonte, favarese muore annegato 

Tragedia nel mare di Realmonte. Un uomo originario di Favara, Gaspare Alessi, di 58 anni, è deceduto per annegamento al lido Rossello. Sul posto, non appena lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Siculiana e gli operatori del 118. I sanitari, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso per annegamento. Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe accusato un malore mentre si trovava in acqua.

“Una terribile notizia giunge alla nostra comunità. Un nostro concittadino è morto oggi pomeriggio nel mare di Realmonte a causa delle onde. Siamo vicini alla famiglia in questa disgrazia. Il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino”. Così il sindaco di Favara, Antonio Palumbo.

Il Cordoglio del Consiglio Comunale: “Che Gaspare Alessi fosse una persona speciale è risaputo, l’atto eroico a sigillo della sua vita , lo farà ricordare a tutti come tale.” Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia”, Il Presidente del Consiglio Comunale Miriam Mignemi