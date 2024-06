Tragedia ad Altofonte, 92enne muore schiacciato dalla sua auto

E’ stato un incidente che ha provocato la morte di Gaetano Li Voti 92 anni di Altofonte. L’anziano stava entrando l’auto nel suo garage. La vettura è rimasta incastrata. Per cercare di liberarla ha cercato di sollevarla con il crick che evidentemente non era stato posizione bene. Mentre tentava di alzare l’auto il congegno utilizzato ha ceduto e l’uomo è rimasto incastrato con la ruota. Per lui non c’è stato nulla da fare. La salma dopo l’ispezione del medico legale è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.

foto di blogsicilia.it