Tre ragazzini pestati a sangue da baby gang, 8 minorenni indagati 

Una vera e propria spedizione punitiva nei confronti di tre coetanei, malmenati con calci e pugni. È una brutta storia di violenza quella che arriva direttamente da Casteltermini dove, nella notte tra il 2 ed il 3 febbraio, una baby gang ha pestato selvaggiamente tre adolescenti. Otto minorenni – tra i 14 ed i 16 anni – sono stati adesso identificati dai carabinieri e denunciati per i reati di violazione di domicilio e lesioni personali. I fatti, secondo quanto ricostruito, sarebbero avvenuti tra sabato e domenica.

Il motivo dell’aggressione non è stato del tutto messo a fuoco e le indagini proseguono proprio in questa direzione. La baby gang, a quanto pare divenuta nota in paese negli ultimi tempi, avrebbe fatto irruzione in un’abitazione privata colpendo con calci e pugni i tre ragazzini. I feriti, che hanno riportato contusioni ed escoriazioni varie, hanno ricevuto le cure necessarie presso la locale guardia medica. I militari dell’Arma, intervenuti immediatamente dopo l’accaduto, sono riusciti in breve tempo a risalire all’identità degli aggressori, che sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo. L’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio impegno nella tutela della sicurezza e nel contrasto a ogni forma di violenza, specialmente tra i più giovani, promuovendo un’azione costante di prevenzione e sensibilizzazione.