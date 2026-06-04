Palermo

Uomo trovato morto in strada: al via le indagini

Si tratterebbe di un cittadino straniero

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nel pomeriggio su un marciapiede in via Ernesto Basile, a Palermo. Si tratterebbe di un cittadino straniero. Sul posto personale del 118 e carabinieri. Accanto alla vittima diverse chiazze di sangue. Non è chiaro se sia stato aggredito o colto da emorragia interna. L’area è stata transennata e si attende l’arrivo del medico legale. Indagini sono in corso.

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