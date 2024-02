Festival di Sanremo, la racalmutese Salvina Lauricella in veste di Make-up e Hair Stylist

C’è tanta Sicilia al 74º Festival di Sanremo, a partire dal conduttore Amadeus, che sarà affiancato da Rosario Fiorello “Ciuri”, dalla co-conduttrice palermitana Teresa Mannino; tra i cantanti in gara, Piero Barone de “Il Volo” originario di Naro.

Ma sono tante le figure professionali dietro il palco del festival che hanno raggiunto Sanremo per svolgere una mansione.

Salvina Lauricella per il quarto anno insieme allo staff Demaria Paolo & Patrizia Anno è presente in veste di Make-up e Hair Stylist. La racalmutese, dal 6 al 11 febbraio, ancora una volta dietro le quinte per truccare e acconciare cantanti e ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston.

“Rinnovo la mia presenza a Sanremo”, dice l’hairstyle Lauricella. “È il quarto anno che partecipo a questa grande kermesse che ci permette di formarci professionalmente, è sono orgogliosa di lavorare accanto ad uno staff preparato e di grande stile”, ha concluso.