Nadia Lauricella vola ad Amsterdam come testimonial di Oral B

In concomitanza della Giornata Mondiale per la sensibilizzazione all’Accessibilità si è svolto ad Amsterdam la seconda edizione del meeting europeo The Big Rethink, pensato da Oral B e implementato grazie alla collaborazione con iADH, un progetto che mira a creare le condizioni affinché possa essere garantita ai disabili una corretta salute dei denti e del cavo orale in generale.

Testimonial d’eccezione la racalmutese Nadia Lauricella influencer, priva degli arti superiori ma dotata di grandissime qualità e soprattutto di super-abilità che i cosiddetti normodotati si sognano, perchè Nadia utilizza i piedi per truccarsi, tiene uno spazzolino correttamente, e utilizza mento, naso, labbra per utilizzare lo smartphone o bere un caffè. “Per la prima volta sono volata all’estero come testimonial per oral B , per testare un nuovo spazzolino elettrico che consentirà a noi persone con disabilità di acquisire maggiore autonomia“; dice Nadia a margine dell’evento europeo che l’ha vista protagonista. “Sono grata per ciò che sto vivendo e faccio ancora fatica a crederci ma sento il dovere di ringraziare tutte le persone che mi seguono per aver creduto in me e per tutto l’amore di cui mi inondate tutti i giorni”.