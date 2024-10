Racalmuto, paura per una fuga di gas: l’intervento dei Vigili del fuoco

Una consistente fuga di gas si è verificata a Racalmuto in viale Falcone Borsellino, con molta probabilità a causa di una tubatura tranciata durante alcuni lavori di scavo nella zona. Tanta paura tra i residenti che hanno lanciato subito l’allarme al 112; sul posto immediatamente arrivati i Vigili del Fuoco di Canicattì, che hanno controllato tutti i punti fino ad arrivare a capire da dove fuoriuscisse la perdita e bloccare il pericolo. Presenti anche i Carabinieri della locale stazione, il Comandante della Polizia Municipale e il Sindaco, Lillo Bongiorno. La zona è stata transennata non ci dovrebbero essere rischi per l’incolumità pubblica.