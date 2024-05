Raffadali, riuscita festa di sport, salute e solidarietà (ft e vd)

Bellissima giornata di sport e salute a Raffadali dove ha avuto luogo a Raffadali il Primo torneo dell’amicizia organizzato da Sim Carabinieri Agrigento e Sinappe, in collaborazione con Alleanza Assicurazioni ed Asp 1 Agrigento. L’evento ha avuto luogo allo Sport center di contrada Sant’Anna ed è stata davvero una grande festa non solo per quanti hanno partecipato a livello agonistico ma anche per i loro familiari ed amici accorsi in gran numero per godersi la magnifica giornata.

Il torno di calcetto è stato vinto dalla delegazione Asp di Agrigento che ha battuto in finale Sim Carabinieri Agrigento. Al terzo posto Sinappe Agrigento che ha battuto nell’apposita finalina Amici del grifone. Il torneo di padel invece, è stato vinto dalla coppia Argento-Faseli che si è imposta su Bartolomeo e Tuttolomondo.

l’Asp 1 di Agrigento è stata presente attraverso la responsabile del Servizio screening oncologici Angela Matina, il suo staff per promuovere gli screening sul colon-retto, cervice uterina e mammella.

L’evento ha il suo incipit grazie all’impegno profuso del Segretario generale provinciale di Agrigento del Sim Carabinieri Luigi Galvano e del vice segretario regionale Sinappe, Antony Pirrera che hanno messo in moto la macchina organizzativa allo scopo di garantire una godibile giornata, all’insegna dello sport, dell’amicizia, del divertimento e soprattutto della prevenzione oncologica. Nelle interviste che seguono, il senso dell’odierna giornata ricca di sport, salute e siolidarietà. Gli intervistati sono nell’ordine: Luigi Galvano, segretario generale Sim Carabinieri; Angela Matina, referente ASP Agrigento; Laura Argento farmacista di Raffadali; Nicoló Lauricella Sinappe (Polizia penitenziaria) e Silvio Cuffaro, sindaco di Raffadali.