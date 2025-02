In casa il cadavere della madre morta nel 2023, denunciato a Comiso

È stato denunciato l’infermiere di 58 anni, figlio della 96enne il cui cadavere mummificato è stato trovato nel pomeriggio dalla Polizia in un’abitazione a Comiso, nel Ragusano. L’uomo è accusato di occultamento di cadavere e truffa aggravata. Nell’appartamento in pieno centro gli agenti sono arrivati dopo la segnalazione di un furto in atto.

Giunti sul posto, però, il 58enne, proprietario della casa, ha smentito la notizia. Non c’era stato alcun furto. L’ispezione dei locali, però, ha consentito agli agenti di fare la macabra scoperta: in camera da letto c’era il cadavere dell’anziana in avanzato stato di decomposizione.

Agli agenti l’uomo ha riferito che il corpo era quello della madre morta a marzo del 2023 per cause naturali. Elementi che sono stati confermati dal medico legale intervenuto per i rilievi. Per il 58enne è così scattata la denuncia.