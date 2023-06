Incidente al bivio di Realmonte, due auto coinvolte: tanta paura ma nessun ferito

Un incidente si è verificato lungo la strada statale 115, nei pressi del bivio di Realmonte. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, due automobili. Tanta paura ma per fortuna i conducenti dei due mezzi stanno bene e non sono feriti. Uno dei due veicoli, dopo l’impatto, si è ribaltato su un fianco mentre la Lancia Ypsilon ha riportato ingenti danni nella parte anteriore. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale ed il personale Anas.