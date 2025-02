Lotto, vinti oltre 32 mila euro a Realmonte

L’ultima estrazione del Lotto di martedì 4 febbraio premia la Sicilia con una vincita complessiva di 42.508 euro. Un colpo da 32.250 euro, come riporta Agipronews, va ad un fortunato giocatore di Realmonte, in provincia di Agrigento, grazie a tre ambi e un terno; vinti anche 10.258 euro a Catania grazie all’opzione Oro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,9 milioni di euro, per un totale di 128,9 milioni di euro da inizio 2025.