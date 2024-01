Realmonte, al via concorsi per assunzioni a tempo indeterminato al Comune

In riferimento alla programmazione triennale 2023-2025 del fabbisogno di nuove figure professionali, al comune di Realmonte, sono in itinere, le procedure selettive (due sono state già avviate), riguardanti l’assunzione a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico e progressione interna di diverse figure professionali: assistenti sociali, istruttore tecnico, funzionario amministrativo, istruttore amministrativo, funzionario direttivo con profilo professionale tecnico, un istruttore amministrativo e agente di pm. Inoltre, saranno incrementate le ore di lavoro a tempo indeterminato a quattro unità operative oltre alle progressioni. Il provvedimento è l’atto finale di un lungo impegno assunto dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Avv. Sabrina Lattuca. Inoltre, per un funzionario contabile è prevista la partecipazione all’avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri , Dipartimento per le politiche di coesione, finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse Coesione Italia 21 -27, da parte delle amministrazioni regionali, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni compresi nell’area regionale, di personale a tempo indeterminato.

“Traguardo storico, dopo circa trent’anni il Comune di Realmonte è tornato ad assumere – dichiara il sindaco Sabrina Lattuca – Esprimo la mia grandissima soddisfazione per aver portato a compimento un punto fondamentale del mio programma elettorale, un impegno solenne nei confronti della cittadinanza che, oltre a dare dignità ai lavoratori dipendenti, alcuni dei quali hanno avuto una modifica contrattuale passando da 18 ore lavorative a 30/33 con la conseguente stabilità economica, darà nuova linfa e un maggiore apporto tecnico/amministrativo agli uffici esistenti come prescrive la legge. Impegno, costanza e serietà a servizio dei cittadini”.