Maltempo, copertura di un tetto finisce contro due auto a Ribera

Momenti di panico ieri sera a Ribera dove a causa del maltempo si è temuto il peggio. Il forte vento ha divelto la copertura del tetto di un edificio che, dopo aver attraversato la strada, si è schiantata contro due auto in sosta.

In uno dei due veicoli vi erano due persone a bordo. Per fortuna i due passeggeri non hanno riportato ferite ma soltanto un grande spavento.

L’edificio scoperchiato si trova in via Roma, ad alcune centinaia di metri di distanza in linea d’aria dal luogo nel quale la copertura ha terminato la sua folle corsa. Tempestivi i soccorsi.