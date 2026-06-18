Ribera

Pulizia dei fondali nel mare di Seccagrande a Ribera

Grazie ai sub sono stati recuperati diverse sacche di rifiuti e un copertone

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

“Con l’assistenza a terra dei volontari Nino Miceli, Giuseppe e Lucio Mazzotta, si è svolta a Seccagrande l’operazione di pulizia dei fondali del mare dell’area antistante la zona Corvo di Seccagrande a Ribera. Grazie ai sub Vito Gambino, Luigi Pullara e Franco Alcamisi, sono stati recuperati diverse sacche di rifiuti e un copertone. Obiettivo raggiunto: avere rispetto della natura, del mare e degli uomini che se ne fanno carico attraverso queste azioni di civiltà, per diventare esempi e strumenti di crescita civile e morale, segni di un tempo nuovo. Noi siamo il futuro che costruiamo”. Cosi in una nota de WWF Sicilia Area Mediterranea.

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