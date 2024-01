Rapina in una tabaccheria a Ribera, portati via 1.500 euro 

Colpo in una tabaccheria di Ribera. Due malviventi, con volto travisato e armati di cacciavite e coltello, hanno messo a segno una rapina in una rivendita di tabacchi in via Parlapiano. I malviventi sono entrati in azione poco prima dell’orario di chiusura nella giornata di giovedì. Il titolare dell’attività, un quarantaduenne, ha tentato di reagire ingaggiando una colluttazione con i due rapinatori che però sono riusciti a portare via 1.500 euro dal registratore di cassa.

All’uomo non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri. Al via le indagini dei militari dell’Arma per dare un volto ai due soggetti. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sicurezza della tabaccheria.