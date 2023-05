Ribera, rogo distrugge ex falegnameria: indagini 

Nel centro storico di Ribera i vigili del distaccamento di Sciacca sono intervenuti in corso Regina Margherita dove si è verificato l’incendio di un magazzino, un locale che fino a qualche tempo fa ospitava una nota attività commerciale.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale Tenenza, all’interno degli ampi locali le fiamme si sono rapidamente sviluppate danneggiando arredi e oggetti vari che c’erano all’interno, compreso un soppalco. I vigili del fuoco hanno operato fino a tarda sera per riportare in sicurezza l’immobile.