Ribera, scontro tra auto e minicar: ferito un minorenne

Brutto incidente stradale a Ribera nella serata di ieri. A scontrarsi, per cause in fase di accertamento, sono state un’auto, una Mercedes contro una minicar. L’incidente si è verificato sulla via circonvallazione angolo via Musso.

Il ferito più grave è un 15enne a bordo della minicar; feriti lievemente il conducente della Mercedes un ragazzo di 28 anni e il passeggero della minicar. Tutti sono stati trasferiti al pronto soccorso del nosocomio locale. Ad occuparsi della dinamica del sinistro stradale i Carabinieri della locale tenenza.