Titolare palestra gambizzato a Ribera, 29enne si costituisce alla Polizia 

Si è costituito questa mattina al commissariato di polizia di Vittoria il ventinovenne che nel tardo pomeriggio di ieri ha gambizzato con due colpi di fucile caricato a pallini Antonino “Ninni” Ruvolo, 45 anni, titolare della palestra Combat Gym a Ribera. L’agguato è avvenuto poco dopo le sette in via Nino Bixio, davanti l’edificio in cui si praticano arti marziali nella città delle arance. Il ventinovenne, già noto alle forze dell’ordine, è originario di Vittoria ma da qualche tempo risiedeva a Ribera. Non è ancora chiaro il motivo alla base del gesto. Il ventinovenne, dopo aver ferito Ruvolo con due colpi di fucile, è scappato a bordo di una Ford Fiesta bianca.

I carabinieri, coordinati dalla procura di Sciacca, si sono messi subito sulle sue tracce avendo già chiaro l’intero quadro. Il giovane si è allontanato da Ribera e si è costituito questa mattina al commissariato di Vittoria. Antonino Ruvolo, con precedenti penali, è stato invece ricoverato prima all’ospedale di Sciacca e poi trasferito al Sant’Elia di Caltanissetta dove è stato sottoposto a intervento. Non è in pericolo di vita e si trova attualmente ricoverato nel reparto di Chirurgia.