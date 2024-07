Camion a fuoco lungo la SS118 in territorio di Sambuca: nessun ferito

Un camion in corsa ha preso fuoco lungo la strada statale 118 Sambuca- Giuliana, altezza bivio San Carlo. Non si conoscono le cause dell’incendio, secondo una prima ricostruzione pare sia legato ad un guasto elettrico al mezzo. Il rogo è stato domato grazie l’intervento dell’elicottero Falco, dei vigili del fuoco e di due squadre Aib del corpo forestale regione Siciliana. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.