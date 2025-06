Evade al primo giorno di domiciliari, arrestato 42enne 

Era stato appena sottoposto ai domiciliari per scontare una pena fino all’agosto del prossimo anno ma, al primo giorno di misura, evade. I carabinieri della stazione di Sambuca di Sicilia hanno arrestato un 42enne del posto per il reato di evasione. L’uomo, dopo il nuovo provvedimento, è stato posto ancora ai domiciliari. Il giudice non ha aggravato la misura.